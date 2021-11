Il derby del Quadrilatero va al Novara: tripletta di Vuthaj, punizione severa per il Casale

Gran derby in Piemonte

Il Novara ha vinto 4-1 il derby del Quadrilatero (le due squadre dominavano l'inizio '900 insieme a Pro Vercelli e Alessandria) contro il Casale. Nella sfida tutta piemontese di Serie D la parte del leone l'ha fatta il 26enne albanese Dardan Vuthaj: altri tre gol per il bomber che si porta a quota 14 con ancora quasi la metà del girone d’andata da giocare. Allo stadio Piola di Novara non c'era solo i tifosi di casa, ma anche almeno 300 tifosi giunti da Casale. I nero stellati sono partiti bene, già in vantaggio con Forte dopo 3 minuti di gioco. Ma la doppietta di Vuthaj ha portato il risultato sul 2-1 già al 12esimo minuto del primo tempo.