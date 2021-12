Il derby di Agrigento “impantana” la capolista Akragas: campo impresentabile

Eccellenza siciliana, il derby agrigentino è stato giocato: ma in quali condizioni?

Pomeriggio beffardo per l'Akragas, la squadra di Agrigento, che nel derby di Eccellenza siciliana girone A contro la Pro Favara, squadra della provincia agrigentina, non è andata oltre l'1-1 al termine di una partita combattuta e giocata su un terreno di gioco assolutamente impresentabile.

Un ottimo Pro Favara, sesto in classifica con 7 punti in meno rispetto ai rivali, è uscito indenne dal campo contro la capolista Akragas che non ha certo trovato la giornata migliore e che non ha saputo approfittare della superiorità numerica per gran parte della ripresa. I biancazzurri hanno avuto molte occasioni, soprattutto nella seconda parte della gara, ma non le hanno sfruttate.