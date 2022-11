Il Livorno pareggia il derby, lo sfogo di Cristiano Lucarelli: “Volevate la 2′ Categoria?!”

Il figlio in campo, il papà in trincea...

Il Livorno ha pareggiato il derby in casa dell’Arezzo e sale al quarto posto in classifica in Serie D. Molte le critiche dei tifosi, non contenti della squadra. A sbottare sui social ecco Cristiano Lucarelli, bandiera amaranto e padre di Mattia, calciatore del Livorno.

Un post duro e diretto quello di Cristiano Lucarelli

Cristiano Lucarelli, ex bandiera livornese e allenatore della Ternana, ha accompagnato il post con lo screenshot dei risultati di Seconda Categoria Toscana. Nella didascalia si legge: “Fermo restando il diritto di critica costruttiva e non becera, mi rivolgo ai fenomeni che oggi disprezzano il pareggio con la prima in classifica, pur consapevole che il Livorno quest’anno non vincerà il campionato per tutta una serie di ovvi motivi".

Come conferma Seried24.com, Lucarelli chiarisce: "Posto la giornata di seconda categoria disputata oggi, mentre eravamo ad Arezzo, ricordando che se non fosse stato per questa società, probabilmente anziché essere ad Arezzo a giocare saremmo stati (io di sicuro) in uno di questi campi. Ovviamente dando per scontato che l’anno scorso avessimo vinto quello di terza categoria. Quindi usate prima la testa e poi la bocca (anzi FB) non il contrario”.