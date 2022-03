Il nuovo Chievo di Pellissier e Allegretti vola: e il portiere fa doppietta!

La Clivense, nata dalle ceneri del Chievo Verona, viaggia a gonfie vele in Terza Categoria. E il portiere Pavoni…

La Clivense ha poi dilagato per 5-0 con le reti di Inzerauto, Mehmedi e Davì. Pavoni è riuscito nell’impresa di entrare nella stretta cerchia dei portiere goleador. Convocato in panchina in prima squadra dal Chievo nel 2017 contro Crotone, Udinese, Lazio e Juventus, il giovane portiere non hai mai avuto l’opportunità di scendere in campo in maglia gialloblù tra i professionisti. Adesso la rinascita della Clivense di Pellissier e Allegretti parte dalle sue mani e…dai suoi piedi. Pavoni sa come si fa.