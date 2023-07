Rocco-gol, il portiere goleador più prolifico d’Italia: la saga continua

Per molti potrebbe sembrare una partita di play station, ma Rocco Tucci ha reso l'impossibile realtà. I suoi colpi sono risultati decisivi ai fini della vittoria finale della sua squadra, ma lui non è un attaccante bensì un portiere.

Forse in tv eravamo abituati a vedere Holly e Benjy con gol da centrocampo...

Rocco Tucci ha sorpreso tutti con gol su punizione e su calcio di rigore. La sua favola è forse l'ultimo baluardo di un calcio romantico che non esiste più. Nella sua carriera ha centrato la promozione con il Foggia Calcio dalla Lega Pro alla Serie B.

Il suo bilancio è positivo perché oltre a mantenere la porta inviolata in diverse partite, ha siglato ben 4 reti divisive. Al momento nessun portiere in Italia ha segnato come lui. La sua premura verso il calcio sano lo ha premiato con questo record facendo riemergere una bella pagina di questo magnifico sport.