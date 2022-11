Il Varese vince il derby, la Varesina tiena la testa alta

Marco Spilli, allenatore della Varesina, squadra che milita in Serie D: "Sono contento anche sul piano del gioco e complessivamente sono soddisfatto, ma è chiaro che perdere non è mai piacevole. Diamo merito al Varese che è stato cinico e il portiere è stato superlativo e ha fatto la differenza".

"Abbiamo vinto contro una squadra che nel secondo tempo ha messo dei grandi giocatori – il commento fronte Varese di Luciano De Paola che milita in Eccellenza -. Siamo stati bravi. Vincere fa sempre bene. È normale che per noi è importante la domenica e ora ci aspettano due trasferte toste. In questo girone serve la spada e non il fioretto, ci sono giocatori che ti mangiano e non ti fanno respirare".