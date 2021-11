Illusione Nocerina nel derby campano: la Casertana mette la freccia e vince

La Nocerina ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa le tre reti della Casertana.

E' terminato 3-1 per i falchetti il derby tra Nocerina e Casertana tenutosi ieri al "San Francesco" e valevole per la nona giornata del girone H di Serie D. Buona la prima frazione dei molossi che passano in vantaggio con Alessandro Bruno. Nella ripresa, però, l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Cason ha pesato sulla sfida e la Casertana ha dilagato. Il fallo di mano di Stefano Cason ha determinato la sua espulsione, causando un rigore trasformato da Favetta.