Ischia, Buonocore: dagli assist a Bobo Vieri al derby “contro” il calcio femminile…

Buonocore non vede l'ora di...dare le carte e di partire per il ritiro nel salernitano, ma il patron Carlino sfoglia la margherita: maschile a Ischia o femminile a Napoli? E Ischia rischia di restare nel calcio l'isola degli exploit ma non dei cicli.

Lui è il signor Carpisa, presidente del gruppo, un brand molto affermato leader nel settore borse, valigeria ed accessori di moda. Ma Raffaele Carlino è teso e combattuto. Che fare? Continuare a investire nell'Ischia dopo il miracolo della promozione in Serie D, raggiunta con un budget di 280mila euro contro le disponibilità doppie e triple di altri club, o puntare tutto sul Napoli femminile neo-promosso in Serie A in un settore in grande espansione?

Nel mezzo loro due, Pino Taglialatela, presidente dell'Ischia e ischitano doc e ottimo portiere del Napoli negli anni Novanta, fu ricevuto anche ad Arcore da Silvio Berlusconi che lo voleva al Milan, ed Enrico Buonocore. Lui invece (nella foto grande) è sempre ischitano doc ma anche tecnico dell'Ischia che spera in un budget da 700mila euro per iscriversi al campionato di Serie D e farlo dignitosamente. Ma...

In questi giorni Buonocore, compagno di squadra e di reparto, con tanti assist, di Bobo Vieri, nel Ravenna 1993-94, è un pò sfiduciato. "Temiamo tutti che dopo la grande festa per la promozione, ci sia aria di disimpegno. Il presidente è appassionato, entusiasta, ce la sta mettendo tutta, ma è dura. Vediamo che succede...". Del resto il turismo è estivo, mentre il calcio è invernale e difficilmente la squadra di calcio può trainare l'esercito di alberghi, istituti termali e locali trendy ischitani. Quindi dal territorio non arrivano aiuti. In questi giorno il presidente Taglialatela è a Milano per cercare di raccogliere consensi, accordi e qualche finanziamento.