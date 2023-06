Ischia dopo la promozione, è derby fra il calcio maschile e quello femminile

Il ritiro estivo dell'Ischia da Serie D sarà nel salernitano, in una località cilentana. Il tecnico, Enrico Buonocore, è stato confermato, ma i tifosi fremono: di che profilo sarà la campagna acquisti non ancora decollata, resta da vedere...

La stagione 2022-23 resta drammatica per l'alluvione a Casamicciola avvenuta nel novembre dello scorso anno, ma sul piano limitatamente calcistico c'è stato un riscatto con la promozione in Serie D dell'Ischia, la squadra della capitale isolana.

C'è stata grande festa fra i tifosi gialloblù a Ischia, ma adesso è subentrato anche un pò di timore. La campagna acquisti non è ancora di fatto iniziata e i giocatori, protagonisti del salto dall'Eccellenza in D, si aspettano un ritocco dell'ingaggio. Il costo di una buona stagione nella quarta serie italiana sfiora il milione di euro e i tifosi ischitani, anche il centinaio che si è riunito in questi giorni sotto l'egida dell'Ischia Club "Anni Novanta", sostenitori non dell'ultima ora ma di provata fede, temono che il patron di Carpisa, Lello Carpino, debba dividere gli investimenti anche con il Napoli calcio femminile che è sbarcato trionfalmente in Serie A. E proprio Carlino è il presidente onorario delle partenopee.