La città e il suo quartiere: il derby Sambenedettese-Porto d’Ascoli come Verona-Chievo…

San Benedetto e Porto d'Ascoli, un derby nuovo nuovo e vicino vicino...

Sambenedettese in Serie D, quindi nuove sfide con tante possibili sorprese. Domenica ad esempio allo stadio "Riviera delle Palme" si gioca il derby tra la formazione di Massimo Donati e il Porto d'Ascoli, compagine neo promossa in Lega Nazionale Dilettanti con sede in un quartiere proprio di San Benedetto del Tronto. Esattamente come accadeva tra il Verona e il quartiere clivense.