L’Aquila, tutti dal Prefetto per il derby con l’Avezzano: più agenti di Polizia e 500 biglietti per gli ospiti

Il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo ha riunito stamani il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp), in vista dell'incontro di calcio tra L'Aquila ed Avezzano, in programma domenica nel capoluogo.

Al confronto con il Prefetto hanno partecipato l'assessore del Comune dell'Aquila Laura Cucchiarella, con il comandante della Polizia Locale, i presidenti delle due società di calcio, il Security Manager responsabile degli incontri in svolgimento allo stadio Gran Sasso d'Italia, il questore e i Comandanti provinciali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso della riunione i presidenti delle due società hanno esposto le loro posizioni fornendo elementi di responsabile collaborazione nella gestione degli aspetti connessi all'afflusso dei tifosi delle due squadre nello stadio aquilano.

Serie D, Avezzano terzo in classifica con 3 punti in più dell'Aquila

Il rappresentante dell'Avezzano Calcio ha chiesto la possibilità di aumentare il numero di biglietti a disposizione, offrendo alle forze dell'ordine piena disponibilità nelle fasi preparatorie di controllo nell'acquisto dei tagliandi e collaborazione in quelle successive relative alla disputa della gara. "Tenuto conto anche dell'esigenza di evitare la contiguità delle opposte tifoserie nei medesimi spazi - si legge in una nota della Prefettura - e considerato il potenziamento della presenza delle forze di polizia per l'evento, è stato deciso l'incremento a 500 posti riservati alla tifoseria ospite, nell'area appositamente dedicata".

Nella giornata di domani, come conferma l'Ansa, in un apposito tavolo tecnico convocato in Questura, verranno definite le modalità operative del dispositivo che verrà predisposto per l'occasione. Il prefetto ha richiamato l'attenzione dei rappresentanti delle due squadre a una forte responsabilizzazione delle opposte tifoserie "affinché la sana passione calcistica non superi i limiti del consentito". Un'occasione anche per esaminare la situazione della sicurezza urbana nella città capoluogo, condividendo la prosecuzione dei servizi di controllo sul territorio, disponendo una intensificazione degli stessi soprattutto nel fine settimana, al fine di rafforzare il livello di sicurezza percepito nella comunità.

