Lega Nazionale Dilettanti, solidarietà alla comunità Sant’Egidio e alla Caritas di Roma

La Lega Dilettanti, con l' Area Responsabilità Sociale, è stata impegnata in questi giorni in tappe di solidarietà, che hanno visto la consegna di 150 colli di abbigliamento sportivo e vestiario di vario genere. Il materiale donato verrà distribuito con la Comunità di Sant'Egidio, negli empori della solidarietà operanti a Roma, che aiutano famiglie fragili, nelle parrocchie romane e nei centri di accoglienza per giovani gestiti dalla Caritas diocesana tramite la Cooperativa Roma Solidarietà.