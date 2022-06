Livorno, il derby è lontano: “Il Pisa c’ha quello coi soldi…”

Giornalista di 80 anni, Vezio Benetti segue il Livorno da sessanta, e lo fa con telecronache per Granducato Tv che potrebbero fare da colonna sonora per Domeniche Bestiali. In un vernacolo adorabile Benetti racconta le gare come lo farebbe “uno della curva”, come dice lui, non risparmiandole a nessuno: e se c’è un cross da sinistra invitante per un attaccante del suo Livorno, l’invito è perentorio “Oh, ‘un fa tiri ar volo che chissà ‘ndove la butti”.

Tutto questo vale a maggior ragione in occasione dei derby: “Eh, quanti Livorno-Pisa… ma ora il Pisa c’ha quello coi soldi, che non so neanche se è turco, ameri’ano o cosa”. Però il ritorno nelle serie minori del Livorno gli è valso la ripresa delle telecronache, che per molto tempo aveva dovuto interrompere: “Ho fatto l’assessore allo Sport - ha raccontato Benetti a Il Fatto Quotidiano - in città e allora non era il caso. Poi con Spinelli, nel periodo della A e della B, le telecronache non si potevano fare. Ora mi hanno chiesto di riprendere e la gente era tutta contenta: volevano andassi pure in trasferta ma io ho 80 anni, e poi dovevo bisticciare a casa". Quindi no trasferte e no Pomezia, per la gara del Livorno decisiva per il ritorno in Serie D...