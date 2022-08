Livorno in Serie D: i derby con Arezzo e Grosseto, con il Pisa nel mirino…

Il Pisa è lontano, in Serie B, ma il Livorno ha cominciato la sua marcia di avvicinamento per tornare a vivere il derby del Tirreno.

Per adesso i derby sono con Arezzo e Grosseto...

Proprio così, il Livorno giocherà la stagione 2022/2023 nel campionato di Serie D. Il presidente del club, Paolo Toccafondi è ricco di gioia e soddisfazione: “Non è stata semplice. È stata lunga, dura e sofferta, ma ci ho sempre creduto e alla fine abbiamo ottenuto ciò che il popolo amaranto meritava. Sono soddisfatto e orgoglioso di aver mantenuto anche la promessa della promozione in serie D, perché questa è a tutti gli effetti una promozione. Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia sportiva che, indipendentemente dal merito, è stata rapida e ha concluso l’iter giuridico-sportivo prima dell’inizio della nuova stagione”.

Sarà il Flaminia Civita Castellana, domenica 4 settembre, il primo avversario del Livorno nel campionato di serie D girone E. La settimana successiva è in programma il debutto casalingo contro la Sangiovannese. In calendario all'ottava e decima giornata i derby con Grosseto e Arezzo. Nell'ultima gara del torneo Luci e compagni affronteranno il Follonica in trasferta.