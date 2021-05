Livorno senza stadio: dove si gioca il derby con la Lucchese?

Là dove si giocavano i derby con il Pisa, da settembre in poi che succederà?

Livorno, piove sul bagnato dopo la disastrosa retrocessione in serie D degli amaranto. Quasi tutte le strutture sportive della città non sono a norma per la serie D e l’AS Livorno rischia di ritrovarsi senza campo da gioco per la prossima stagione: in quel caso sarebbe costretto a rivolgersi a Cecina, dove lo stadio Rossetti è omologato fino alla serie D, o alla società dilettantistica Armando Picchi, in Banditella. L’alternativa potrebbe essere, come sostiene il quotidiano Il Tirreno, chiedere una deroga per giocare in un’altra provincia, come fatto dal Prato che nel 2017/18 era di casa a Pontedera.