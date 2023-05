LND Abruzzo, derby di Pescara Under 15 per decretare la squadra campione

Sarà derby pescarese per il titolo regionale Under 15. A Ortona si sfidano la Curi Pescara e la Gladius: la vincente sarà Campione d'Abruzzo della categoria

A Ortona è tutto pronto per decretare la squadra campione d'Abruzzo per la categoria Under 15. A sfidarsi saranno la Curi Pescara e la Gladius in un derby all'ultimo gol che sarà - a questo punto decisivo - dopo una stagione che ha visto protagoniste ambo le compagini.

Il giocatore ha raccontato le sue emozioni ai microfone de "Il Pescara": "Da quando abbiamo iniziato questo percorso, due anni fa, nell'estate del 2021 ci siamo prefissati quest'obiettivo e abbiamo oggi il privilegio, che abbiamo guadagnato sul campo, di giocare questa finale tanto attesa. Daremo il meglio per noi stessi, per il mister, per la società e per tutti quelli che ci seguono. Non dobbiamo avere paura nel derby, sono ragazzi come noi. Vogliamo vincere".