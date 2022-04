L’onda lunga del derby aretino: fra striscioni, interrogatori, Daspo e proteste…

Tutti sotto accusa per un derby dilettanti, ma alcuni tifosi si sentono discriminati...

Non finisce mai l'onda lunga del derby del Casentino di domenica scorsa fra Subbiano e Capolona. Le due squadre aretine di 1' Categoria sono balzate agli onori delle cronache per lo striscione di pessimo gusto "Sogno Subbiano come Codogno...".