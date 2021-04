L’ultimo derby della Disfida: Barletta si divide anche in campionato dopo la Coppa Italia

Barletta 1922-Audace Barletta, dalle magie di Beccalossi al derby di Eccellenza di domenica prossima

E' sempre stato il "derby della Disfida", quello tra Barletta 1922 e Audace Barletta. Ma domenica prossima al "San Sabino" di Canosa, nel campionato di Eccellenza, andrà in scena l'ultimo della serie. Proprio così, sarà l'ultimo derby per l'Audace, visto che nel frattempo il suo titolo sportivo è passato al Trinitapoli. A rendere calda la vigilia di Barletta 1922-Audace il fatto che sulla panchina degli ospiti da qualche giorno siede Franco Cinque, ex tecnico del Barletta mai amato dalla tifoseria biancorossa. L'Audace è reduce dalla sconfitta interna contro il Manfredonia capolista. Un esame da non fallire comunque per il Barletta 1922, che aveva vinto il derby di coppa Italia prima dello stop autunnale per la pandemia.