Messina prende la rincorsa: sogna il derby, ma i playoff “non sono equi”

Polemiche e attese per i playoff e i ripescaggi di Serie D

I playoff del girone I di Serie D assumono una valenza nuova, dopo la mancata iscrizione del Gozzano in Serie C che può aprire la strada ad un clamoroso derby di Messina tra i professionisti: se l'FC Messina dovesse vincere i playoff contro l'Acireale in semifinale e contro i campani del Gelbison in finale, si ritroverebbe in corsa col Latina per l'ammissione in C. Dove è stata promossa l'ACR Messina, vincendo il derby a distanza. Non sarebbe il primo derby vero e proprio tra due squadre siciliane della stessa città, tra i professionisti: nelle stagioni 1999/2000 e 2000/2001, in Serie C1, il Catania ha affrontato l'Atletico Catania.