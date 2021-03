Messina vuole una grande squadra, non un grande derby: scontro al vertice al “Franco Scoglio”

È vigilia di stracittadina a Messina. E' in programma domani allo stadio “Franco Scoglio" la partita che metterà di fronte Acr Messina, primo nel girone I di Serie D con 43 punti, e Fc Messina, secondo a quota 41

“Il Messina siamo noi“. “No, il Messina siamo noi“. Nella città dello Stretto, da ormai qualche anno, i tifosi giallorossi non sanno più chi tifare. C’è l’A.C.R. (Associazione Calcio Riunite) e c’è l’F.C. (Football Club), prima contro seconda del girone I di Serie D che domani si affrontano in un derby affascinante che però fa male a tutta l’area peloritana.

La tesi di Strettoweb.com è infatti la seguente, visto che le due squadre, messinesi stanno monopolizzando il torneo: “E se avessero unito le forze per un’unica e sola squadra?, si sono sempre chiesti i tifosi. I motivi per cui si è arrivati a questa situazione sono lunghi, tortuosi, complessi e molteplici, ma a perderci in tutto questo è solo e soltanto la città di Messina. Così facendo, purtroppo, non si è fatto altro che dividere la tifoseria e alimentare polemiche, come quelle nate in occasione del 120° compleanno del club, avvenuto qualche mese fa, che entrambi i club hanno rivendicato”