Montevarchi, tifosi e giocatori tutti insieme a cena in piazza per festeggiare la C

Tifosi e squadra pronti e cenare insieme sotto le stelle...

La festa c'è già stata, domenica 13 giugno. Ma per un traguardo così importante, una sola festa non basta. L'Aquila Montevarchi, tornata finalmente in Serie C con il grande salto, nel corso degli ultimi dieci anni dalla 2' categoria dilettanti alla Terza serie nazionale, ha deciso di accorciare le distanze. Non i dirigenti alla scrivania, non i giocatori sul campo e i tifosi sugli spalti. No...tutti assieme a cena.