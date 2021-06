Niente alcolici e circolazione stradale limitata: è derby, anche fra Avezzano e L’Aquila

Misure di sicurezza per il derby tra Avezzano e L’Aquila: il sindaco Di Pangrazio ha ordinato lo stop alla vendita di alcolici e limitazioni alla sosta e al transito degli automezzi a partire dalle 11 in alcune strade vicino allo stadio.

Derby abruzzese in Eccellenza e match di cartello in scena al “Dei Marsi”, dove l’Avezzano ospita L’Aquila nel più classico dei derby. E' un derby che vale il secondo posto. Le due squadre distano due lunghezze (i biancoverdi dell'Avezzano hanno 15 punti in classifica, 17 quelli rossoblù) e, in caso di successo, i marsicani di Avezzano effettuerebbero il sorpasso in classifica. D’altro canto, gli uomini di Bolzan ci tengono a riscattare la sconfitta contro il Chieti e a portarsi a cinque punti dai teatini. All'andata L'Aquila si impose 3-1.

Sul derby abruzzese c'è preoccupazione per l'ordine pubblico, tanto che il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha emanato una ordinanza che "consente la vendita e somministrazione di bevande che non superino i 5 gradi alcolici esclusivamente in contenitori di plastica. L’ordinanza vieta anche di introdurre o consumare bevande in bottiglie o contenitori in vetro nell’area pubblica interessata allo svolgimento della manifestazione e comunque nelle sue immediate vicinanze. Previsti inoltre limiti alla circolazione dalle 11 di domenica 6 giugno fino al termine della partita". Del resto, quando a queste latitudini pronunci "L'Aquila" e poi subito dopo "Avezzano", è già successo qualcosa, come un brivido sulla pelle. E' la rivalità del derby. Per gli aquilani il derby con l'Avezzano ha un fascino tutto suo: è quello del vero campanile, quello con cui sei cresciuto fin da bambino. Una rivalità enorme, ineguagliabile.