Nocerina, la maglia sul feretro di Seid: prima del derby contro l’Afragolese

Nel weekend della scomparsa di Seid Visin, la Nocerina torna in campo per il derby salvezza

Grande attesa in casa Nocerina, in vista della delicata trasferta con l'Afragolese. Nel girone G di Serie D, la formazione napoletana è in piena lotta per evitare la retrocessione. Ma ieri mattina il presidente Paolo Maiorino, in rappresentanza di tutti i tesserati della Nocerina, ha pensato prima di tutto a omaggiare il giovane Seid Visin, tragicamente scomparso nei giorni scorsi a Nocera Inferiore. Sul feretro una maglia dei molossi, portata in dono dal massimo dirigente del club.