Non gioco più, me ne vado: il derby di Ostia dura 30 minuti, poi la bagarre social…

Un'amichevole ben poco amichevole vedeva opposte in campo la prima squadra della Pescatori, militante nel campionati di Promozione, e la Juniores dell'Ostiamare.

Dopo 30 minuti di gioco, con l'Ostiamare in vantaggio per 1-0, il tecnico di casa, Francesco Colantoni, ha deciso di far uscire la sua squadra dal terreno di gioco per preservare la salute dei ragazzi, dopo qualche fallo e parola di troppo, come ha fatto notare la pagina di cronaca di Roma di Repubblica.it. Rabbia e stupore della Pescatori per la decisione subita: a detta degli ospiti, i falli non erano stati così cattivi. E poi molti dei ragazzi della Pescatori, che avevano chiesto e ottenuto un permesso di lavoro per presenziare all'evento. Come non bastasse, il giorno seguente si è scatenata una battaglia social a suon di post su Facebook, con la Pescatori Ostia ad aprire le danze: "Dopo i fatti spiacevoli accaduti nella giornata odierna in quella che doveva essere in tutto e per tutto un'occasione per allenarsi e divertirsi insieme trattandosi di un'amichevole, prende totalmente le distanze dal comportamento tenuto dallo staff tecnico e dirigenziale dell'Ostiamare e, d'ora in poi, si riserverà dall'accettare futuri inviti se tali sono le premesse".