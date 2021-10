Ordine pubblico e classifica: derby a 360 gradi fra Forlì e Rimini

Misure di sicurezza per il derby romagnolo di Serie D: nel settore ospiti di Forlì saranno impiegati volontari della società ospitata, il Rimini, od ospite con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward)

Primo turno infrasettimanale e Rimini di scena in trasferta al Morgagni contro il Forlì, avversario di altro spessore rispetto a Prato, Bagnolese e Tritium, i primi tre ostacoli sul cammino della squadra di Gaburro. Le due formazioni sono divise da appena due punti (7 il Rimini, 5 il Forlì). Forlì-Rimini non è un derby banale. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. A poche ore dal fischio d’inizio (domani alle 15 allo stadio Morgagni) i due direttori sportivi, il forlivese Max Andreatini e il riminese Andrea Maniero hanno provato a giocare in anticipo la sfida che vede il Rimini arrivarci con due punti di vantaggio dopo tre giornate di campionato.

Max Andreatini a Corriereromagna.it: "Per me il Forlì in questo momento è il Real Madrid e lavoro ogni ora della giornata per fare il meglio per questa società. La partita contro il Rimini per quanto mi riguarda è sentita ma non più delle altre. L’aver operato in sede di mercato rinforzando la squadra con molti giocatori del territorio rappresenta senz’altro un valore aggiunto che in una partita così importante può trasformarsi in un vantaggio a livello emotivo. Il Rimini? È una formazione allestita per vincere il campionato e sta facendo bene". Andrea Maniero sul fronte Rimini: "Tutte le gare sono difficili in questo campionato e non è la solita frase fatta, basti vedere la sconfitta del Ravenna contro il Mezzolara. Sicuramente affrontiamo un avversario tosto, formato da giocatori di esperienza e giovani interessanti, Verde su tutti. Il Forlì sa quando può rallentare, quando può accelerare, legge bene le situazioni e questo perché ha un allenatore pratico e bravo".