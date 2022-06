Panino in testa all’assistente dell’arbitro e promozione per la squadra di casa

E proprio al 25’ della ripresa dalla tribuna un tifoso della squadra di casa ha pensato bene di tirare un panino in testa all’indirizzo di uno degli assistenti arbitrali, che è caduto a terra privo di sensi. Partita sospesa per un quarto d’ora. La dirigenza della Quaronese ha tentato invano di calmare gli animi con un annuncio all’altoparlante dello stadio. Per i padroni di casa è arrivata un multa di 400 € e la squalifica del campo per una giornata, ma in compenso è arrivata la promozione in Prima Categoria in virtù del migliore piazzamento finale in classifica rispetto agli avversari.