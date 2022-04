Ponente, torna il derby dei Daspo: allerta Questura e comune di Imperia

Giovedì, alle ore 15,00, si disputerà allo stadio Nino Ciccione il derby tra Imperia e Sanremese, per il campionato di Serie D. Imperia terzultimo e Sanremese seconda in classifica con 34 punti in più...

Redazione DDD

Rivalità storica e testacoda in classifica. Per questo, per il derby di Ponente, la Questura ha già evidenziato il fattore di rischio per la sicurezza pubblica e il comando della polizia locale di Imperia ha emanato un'ordinanza che blinda e regolarizza il traffico nei pressi dello stadio di Imperia.

"Il 22 settembre scorso, nonostante la presenza massiccia delle forze dell'ordine - come ricorda Angela Panzera di Imperianews.it - non sono mancati momenti di tensione tra le due tifoserie all'esterno dello stadio 'Ciccione' poco prima del fischio d’inizio del derby, valido per la Coppa Italia. Match poi vinto 2-1 dalla Sanremese. Solo l'intervento della polizia ha scongiurato il contatto tra le due tifoserie. Nel febbraio scorso poi, il Questore Peritore ha emesso dei Daspo sportivi nei confronti di 5 ultras e le sanzioni ammontavano a un totale di 15 anni".