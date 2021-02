Porte chiuse ma tifosi sul ponte sopra il campo: il derby della gente fra Giulianova e Vastese

Nel turno infrasettimanale del campionato di serie D pari in trasferta per la Vastese: 1-1 sul campo del Giulianova. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Mamona al 44’. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 60’ con Paudice su...

Redazione DDD

Aggirate le porte chiuse nel derby abruzzese. Niente tifosi allo stadio, ma sul campo di gioco si affaccia un ponte e i tifosi si sono assembrati sulla struttura sovrastante lo stadio per godersi la partita finita 1-1 fra Real Giulianova e Vastese.

Al "Castrum" di Giulianova, la squadra padrona di casa e la Vastese si sono divise la posta in palio, nel derby della 19esima giornata del campionato di Serie D, girone F. I giallorossi del Giulianova sono scesi in campo alla ricerca disperata di punti salvezza. La Vastese che è passata in vantaggio al 44esimo con Mamona, veloce su una palla vagante in area di rigore. Nel secondo tempo, il Giulianova ha alzato notevolmente il baricentro, mettendo in seria difficoltà la Vastese e trovando il pari su un rigore concesso al 61esimo per la trasformazione di Paudice. Prima dell'1-1 finale, alla Vastese è stato annullato un gol.