Rabbia balneare, il Cattolica sognava il derby con il Rimini: va invece nel girone con le venete!

Prima il ripescaggio, poi la beffa

Volevano giocare con il Forlì, con il Ravenna, volevano fare il derby con il Rimini. Niente da fare, il Cattolica ripescato in serie D al posto della Manzanese che ha rinunciato all’iscrizione, ha preso il posto del club friulano nel girone C. Quindi niente sfide con le altre squadre emiliano-romagnole tutte inserite nel gruppo D. Niente derby per la squadra di mister Lilli, ma tante trasferte impegnative sul fronte dei km e anche sul piano delle relative spese.