Ragazzi, voglio fare l’allenatore: l’appello di Sossio Aruta…

Va bene la tv...ma fino ad un certo punto... Sossio Aruta ama il calcio e non vuole fermarsi al 2018 quando disputò 3 match con il Tre Fiori nel campionato di San Marino. In carriera vanta anche 3 presenze nella competizione europee: 1 nei preliminari di Champions League e 2 in quelli di Europa League.

Proprio per queto il buon Sossio ha lanciato un appello ai fan in cui ha chiesto “aiuto” nella ricerca di un lavoro come allenatore: “Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in Promozione, Eccellenza, Serie D”.