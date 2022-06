Riecco la rivalità: probabilissimo il derby Legnano-Varese in Serie D

Nel 2016-17 gli ultimi confronti in Serie D: ok il Varese a Legnano 4-1 e rivincita lilla a Masnago, 2-1.

Legnano-Varese è un derby molto sentito dalle tifoserie e dalle città, ed è stato principalmente giocato in Serie C. Ma nella prossima annata potrebbe essere giocato in Serie D. Il primo derby in terza serie risale al 1936, vinto 2-1 dai varesini in casa lilla. La prima vittoria del Legnano, invece, 3-0, è datata 1940.