Rieti, stadio Scopigno: il derby non si gioca, la pioggia ha cancellato le linee del campo!

Rieti-Flaminia Civita Castellana non si gioca e gli ospiti presentano ricorso.

La forte pioggia delle ultime ore e il campo bagnato costringono al rinvio del derby Rieti-Flaminia, 12esima giornata della Serie D girone E. Non tanto le condizioni del campo, quanto l’assenza di linee di gioco, spazzate via dal maltempo, ha costretto il direttore di gara prima a rinviare di 45′ minuti d’accordo coi capitani delle due squadre laziali e poi a decretare rinviata a data da destinarsi la partita prevista alle 14.30 di ieri, domenica 5 dicembre, allo stadio Scopigno.

Salvo decisioni diverse del giudice sportivo, la gara si rigiocherà nei prossimi giorni, presumibilmente in data infrasettimanale, anche se pende adesso sulla sfida il ricorso avversario. Sono stati vani i tentativi del magazziniere di ridisegnare le strisce e permettere la disputa della gara, come conferma Rietilife.com. Sarebbe stato impossibile, infatti, il regolare svolgimento del match senza linee ben visibili, per i giocatori e per la terna.