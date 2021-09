Riviera dei Fiori e derby dei divieti: no agli alcolici e massima allerta per Imperia-Sanremese

Il sindaco Scajola ha firmato l'ordinanza che impone il divieto dalle 15 alle 20 anche negli esercizi di via Garessio, XXV Aprile e via Nazionale. Disposto l'uso esclusivo di bicchieri di carta e plastica per le altre bevande: rafforzati i controlli

Redazione DDD

Il derby e la rivalità non generano allerta solo nelle metropoli. Lo conferma l'ordinanza del sindaco Claudio Scajola in vista del derby di Coppa Italia di Serie D, che si disputerà mercoledì, tra Imperia e Sanremese. Le squadre tornano ad affrontarsi alla presenza del pubblico, nel limite del 50% di capienza dello stadio. Proprio per questo che il primo cittadino, considerato che si prevede un folto numero di tifosi di entrambe le compagini e ciò potrebbe rappresentare l'occasione per il verificarsi di disordini causati anche dall'uso eccessivo di bevande alcoliche, ha emanato il divieto a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze, titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 metri dallo stadio Nino Ciccione di Imperia. Nino Ciccione è stato un atleta, sportivo e dirigente dei primi anni del secolo scorso, ferito gravemente durante la guerra 1915-18.

La rivalità nasce dal fatto che, nel cuore della Riviera dei Fiori di Ponente, Imperia è capoluogo, ma la notorietà di San Remo è superiore per via del Festival e della corsa ciclistica. La partita di mercoledì 22 settembre sarà monitorata costantemente dalle forze dell'ordine, come conferma Imperianews.it, per scongiurare ogni tipo di disordine possibile. Nei giorni scorsi infatti il Questore di Imperia, Pietro Milone, come riportato nell'ordinanza sindacale, ha manifestato l'opportunità di introdurre il "divieto di somministrazione di bevande alcoliche" durante il derby. Il sindaco ha accolto le preoccupazioni per la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura e, pertanto, ha emanato il provvedimento per evitare "manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone e costituire rischio per la sicurezza pubblica".