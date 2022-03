Sambenedettese, auto in fiamme mentre vanno al derby: il club non sta a guardare…

Un episodio forte e un gesto importante...

Anche se la Sambenedettese è undicesima nel girone F di Serie D, loro andavano lo stesso al derby di Fano, con passione ed entusiasmo. Ma l'auto ha preso fuoco e per tre tifosi della squadra marchigiana, completamente e fortunatamente illesi nella circostanza, non c'è stata nessuna partita da vedere. Ma la Samb non è rimasta con le mani in mano...

Al derby del 6 marzo sul campo del Fano, a sua volta 14esimo in graduatoria, erano presenti circa 150 supporter della Samb. Grande e storica rivalità allo stadio Mancini, ma non per Gaetano, Francesco e Mattia che, come racconta seried24.com, erano sì diretti presso l’impianto marchigiano ma che hanno dovuto abbandonare da un momento all'altro il veicolo su cui viaggiavano perché ha preso fuoco. I ragazzi al riparo, ma auto completamente distrutta, comprese le sciarpe e i vessilli della Sambenedettese. La società di San Benedetto del Tronto e il suo presidente Roberto Renzi, hanno deciso di donare a Gaetano, Francesco e Mattia tre sciarpe nuove e accrediti per le prossime partite interne.