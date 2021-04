Senigallia, derby di Eccellenza ad Ancona: e l’arbitro è di Ancona….

Torna il super derby. Seconda giornata del campionato d’Eccellenza 2.0: la Vigor Senigallia fa visita all’Anconitana, attuale capolista del girone A insieme alla Forsempronese.

Dal 2018, nei derby con Senigallia i biancorossi dell'Anconitana non hanno mai vinto in campionato. Solo un successo in Coppa Italia di Promozione. Ma il pre-derby di Anconitana-Vigor Senigallia è stato scandito da temi...arbitrali. La sfida infatti sarà diretta da Romario Gorreja della sezione di Ancona. Inoltre gli assistenti chiamati sono della sezione di Pesaro. Insomma, un derby nel vero senso della parola.