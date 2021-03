Serie D, Carate Brianza: “Il vostro negro ha commesso fallo”, arbitro scortato dai Carabinieri

Un arbitro ha rivolto una frase razzista a un giocatore durante il match tra Folgore Caratese e Bra, scatenando la furia dei compagni e dei dirigenti

A Carate Brianza l'arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni, è uscito scortato dai carabinieri, dopo 2 rigori al Bra e l'espulsione di un calciatore della Folgore Caratese. A far scatenare l'ira dei calciatori e dei dirigenti della Caratese, sconfitta in casa 4-1, non sono stati tanto le decisioni dell'arbitro, ma una frase razzista del fischietto umbro. Al momento del rigore concesso a favore del Bra sull'1-1 per un fallo commesso dal classe 2000 Ngom, l'arbitro avrebbe detto "il vostro negro ha commesso fallo prendetevela con lui non con me".