Serie D: che vergogna! Irrompono nello spogliatoio e aggrediscono un giocatore, è in ospedale

La partita finisce 3 a 1 ma i padroni di casa non ci stanno. Irrompono nello spogliatoio e aggrediscono alcuni componenti della squadra avversaria

Un bruttissimo episodio ha caratterizzato il turno infrasettimanale del girone B del campionato di serie D. Tutto accade ieri al termine della partita che ha visto la Virtus CiseranoBergamo trionfare inaspettatamente 3 a 1 sul campo del Seregno, una squadra in crisi di risultati che fino ad un mese fa era in testa alla classifica. A fine partita accade qualcosa di totalmente folle ed inaspettato. Borghese, un difensore del Seregno, irrompe nello spogliatoio avversario accompagnato da persone non ancora identificate e si scaglia contro un dirigente, prima sputandogli e poi cercando di aggredirlo.