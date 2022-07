Serie D, conto alla rovescia per le 168 domande di ammissione al Campionato

Il Rieti non si è palesato in alcun modo...

La Serie D 2022/23 inizia ufficialmente a prendere forma. Venerdì 15 luglio, la Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato chiuse le iscrizioni per le aventi diritto di partecipare alla prossima Serie D. Sono ben 168 le squadre che hanno presentato la domanda di ammissione al campionato di Serie D 22/23. Tra queste 168 però, non risultano i nomi di Delta Porto Tolle, Lornano Badesse e Rieti. Le prime hanno presentato una formale rinuncia. Il Rieti invece, non ha fatto pervenire alcuna domanda di ammissione.