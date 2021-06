Serie D, derby mors tua vita mea: Gila soffia i playoff alla Pianese, il Forlì condanna il Cattolica

Con due gol nella ripresa il Siena batte la Pianese e centra i playoff. La squadra di Gilardino supera gli avversari in classifica, centrando un obiettivo che alcune settimane fa sembrava impossibile.

Nella 34esima e ultima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E, vittoria esterna del Siena contro la Pianese nel derby che valeva i playoff con il risultato di 0-2. Un grande risultato per il tecnico Alberto Gilardino. Nella foto grande l'esultanza della squadra, al termine della vittoria sul campo senese di Piancastagnaio.

Derby pirotecnico invece per il Forlì che batte 4-3 il Cattolica costringendo la formazione giallorossa alla retrocessione. Derby da incubo per i cattolichini: vincevano 2-0 e sono stati raggiunti sul 2-2, vincevano 3-2 e hanno finito per essere rimontati e battuti. Il definitivo 4-3 ha fatto esplodere di gioia i tanti tifosi accorsi sulle tribune dello stadio Morgagni di Forlì, spezzando finalmente la maledizione derby.