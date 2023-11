Serie D, dopo 10 anni torna il derby tra la Fidelis Andria e il Barletta in un clima…di festa

La festa sarà sia sul campo che sugli spalti. le autorità, in ogni caso, promettono massima attenzione per evitare qualsiasi tipo di problematica.

Lo Stadio degli Ulivi di Andria vivrà momenti storici. Dopo 10 anni la Fidelis tornerà ad affrontare il Barletta in una gara ufficiale, questa volta la posta in palio sono i 3 punti in Serie D.

L'ultima volta fu nel 2013, nello storico play out di Lega Pro in cui i biancorossi vinsero e relegarono i federiciani alla retrocessione. Il momento allora era nefasto, tanto che la squadra di casa fu costretta a scendere addirittura in Eccellenza per inadempienze finanziarie. Le due tifoserie sono pronte a darsi battaglia a suon di cori.