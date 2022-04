Serie D, il Forlì batte il Ravenna nel derby: Rimini a +8

Il Forlì vince a sorpresa 2-0 contro il Ravenna del prestigioso derby romagnolo, mandando in fumo i sogni di gloria dei giallorossi

"I derby non si giocano, si vincono", e oggi il Forlì ha metabolizzato questa adagio popolare, sconfiggendo per 2-0 nel derby romagnolo il Ravenna, quasi a sorpresa. Alla vigilia, infatti, le due squadre arrivavano a questi match in condizioni psicofisiche diametralmente opposte: undicesimi i padroni di casa, secondi e a -5 dal Rimini capolista i giallorossi, ma come sappiamo poi i derby si giocano con il cuore, oltre che con la testa e con le gambe.