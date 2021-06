Serie D, i duri verdetti dei derby: battuti il Siena di Gila e il Brindisi quasi retrocesso

Serie D: Casarano-Brindisi 1-0, una sconfitta che vuol dire retrocessione vicinissima. Montevarchi vicino alla C invece dopo aver vinto il derby di Siena. Spavento per Vittorio Donati del Montevarchi, ma poi si è rialzato.

Il Casarano vince il derby e per il Brindisi la retrocessione è ad un passo: i rossoazzurri restano in corsa per i playoff, agguantando il Bitonto, che ha pareggiato a Nardò; i biancazzurri, in formazione rimaneggiata, non sono più padroni del proprio destino. Lo spareggio salvezza è il massimo obiettivo possibile. Dopo l'1-0 di ieri, il Casarano per andare ai playoff deve vincere l’ultima e sperare che il Bitonto non faccia lo stesso. Il Brindisi ha un piede e mezzo in Eccellenza: deve vincere l’ultima giornata contro il Portici ormai salvo e sperare che una tra Francavilla in Sinni e Aversa perda.