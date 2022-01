Serie D, il derby del Cilento si mobilita per Tommy: morto a 15 anni in un incidente stradale

Per conoscere al meglio tutte le iniziative in essere dell’associazione si può consultare la pagina Facebook “Associazione Tommy 125”.

Una raccolta fondi per sostenere le iniziative di volontariato dell’associazione Tommy 125, nata in ricordo di Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate deceduto a settembre scorso a seguito di un tragico incidente stradale. L’iniziativa si terrà domenica 23 gennaio allo stadio “Carrano” in occasione dell’incontro di calcio della Polisportiva Santa Maria nel derby cilentano contro la capolista Gelbison.