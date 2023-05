Serie D, un derby magico per il Prato: il pareggio vale la salvezza

I biancazzurri, sotto gli occhi dell'ex premier Matteo Renzi, presente in tribuna per sostenere il figlio Francesco e i suoi compagni, realizzano l'1-1 con Cela dopo il vantaggio neroverde di Bigica.

Salvarsi dopo il risultato del derby? Un sogno per molti ma una realtà vivissima per tutti i tifosi toscani. Il Prato - infatti - ha potuto centrare la permanenza in Serie D dopo aver pareggiato 1 a 1 il derby contro l'Aglianese.

Omaggio anche al capitano

Il match non si era messo nel migliore dei modi per i padroni di casa visto che la compagine ospite ha gonfiato la rete con Bigica. I 500 ultras presenti hanno spinto la loro squadra fino alla rete del pareggio timbrata da Cela - a segno per la terza gara consecutiva. Il patron Stefano Commini, essendo a conoscenza dell'importanza della partitissima ha messo i biglietti per la Curva ad un prezzo simbolico di 1 euro e la tifoseria ha risposto in massa all'evento.

In tribuna anche Matteo Renzi che non ha potuto non applaudire il figlio Francesco. Le emozioni, però, sono cominciate ben prima delle ostilità sul terreno di gioco perché il pubblico ha potuto rendere omaggio al capitano Claudio Sciammanè che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione.