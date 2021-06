Taranto in C e il Bari diventa “gallina”: il derby si avvicina…

A Taranto la festa promozione riaccende la rivalità con Bari

Il Taranto torna in Serie C e in città è festa grande.

Nel prossimo campionato di C si riproporrà un derby particolarmente sentito, quello fra i biancorossi ed il Taranto, che in campionato manca da tantissimi anni. I tifosi hanno già acceso la sfida, esponendo uno striscione con scritto: "Bari gallina il derby si avvicina". In campo, invece, i calciatori hanno intonato il coro: "Chi non salta è un barese".