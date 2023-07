Teramo-Giulianova, D’Ercole: “Derby atteso da 15 anni ma…”

Il dirigente ha approfondito la tematica della partitissima contro il Giulianova, che andrà in scena il prossimo anno in Eccellenza: "Il derby sarà un’emozione unica per tutti gli amanti del calcio. È atteso da 15 anni, molto sentito, si giocherà al Fadini ed al Bonolis, nostra casa: mi aspetto tanto pubblico, tanto calcio e tanto sport vero".

Attenzione però: "Non mi aspetto altre cose che non mi interessano e non fanno parte del mio mondo. Mi prendo anche qualche antipatia dei miei tifosi ma scambierei due sconfitte nel derby per l’obiettivo finale della stagione".