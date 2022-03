Terza categoria, il record di Fabio Nassi: in gol a 61 anni

Il 61enne Fabio Nassi segna un gol destinato a restare nella storia. Il rigore trasformato contro il San Prospero Novacchio è il gol più anziano

Una sconfitta per 2-1 sul campo del San Prospero Navecchio, ma per il Litorale Pisano c'è comunque una piccola soddisfazione, e un record destinato a fare storia. E' infatti di Fabio Nassi la rete della bandiera per il Litorale, che trasforma un calcio di rigore e segna così la rete del giocatore più anziano della categoria: classe 1961. Un gol a suo modo storico, al di là del risultato finale.