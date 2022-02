Tifosi del Savona gemellati con l’Imperia: 5 Daspo dopo il derby con la Sanremese

Il Questore della provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso dei Daspo sportivi nei confronti di 5 ultras, e sanzioni elevate per un totale di 15 anni.

Il comunicato della Questura: “In quella data, circa un’ora prima dell’incontro, si verificava un cruento scontro fisico tra i tifosi della squadra locale e quelli appartenenti alla tifoseria organizzata del Savona, questi ultimi gemellati con il gruppo ultras dell’Imperia. Per tale motivi i tifosi venivano identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria. I provvedimenti irrogati vietano a ciascuno dei tifosi, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli. La posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive è all’attenzione del Questore”.