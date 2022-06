Torinese: se vinciamo e fai gol, vai dalla barista…

La storia a lieto fine arriva dal campionato provinciale Under 17. Alberto Botti, giovane centrocampista della Torinese, non è certo un goleador, ma uno che fa legna in mezzo al campo e si sacrifica per la squadra. Nel match dei play-off vinto dai suoi per 3-1 contro il Castellamonte però Botti scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori con un gol da cineteca dalla distanza.