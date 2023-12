Tra sambenedettesi e ascolani il derby è sempre a rischio: anche in Serie D…

Sale la febbre da derby per Samb-Atletico Ascoli, in programma domani alle ore 14.30 al Riviera delle Palme.

La rivalità storica fra sambenedettesi e ascolani rende il derby match “a rischio” anche in Serie D. E' di questo avviso il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Per questo il prefetto di Ascoli Piceno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta.